Deceduto Antonio Amoretti | Sandro Ruotolo lo ricorda | “Oggi è un giorno triste per la città di Napoli”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella giornata di, ladi, ha perso una figura di spessore. L’ultimo partigiano delle Quattro Giornate,, èall’età di 95 anni. Con un messaggio strappalacrime,ha volutorlo così: “è unpere per l’intero Paese. Se n’è andato, l’ultimo partigiano L'articolo

La Repubblica

L'appuntamento è in Largo Sabelli lungo la scalinata della chiesa Sant'Abate farà da ... il frate cappuccino amato dai giovani agnonesiil 27 ottobre scorso.Il 45enne, trasportato in ospedale, èin serata. La ricostruzione dell'esatta dinamica è ...Vuolo E' morto Antonio Amoretti, l'ultimo partigiano delle Quattro Giornate di Napoli Il duro sfogo della foggiana Rosa Viggiano, madre di Antonio Pio Di Bari, deceduto a solo 25 anni in un incidente stradale nel 2017: “Ancora una volta, scandalosamente, c’è stato un rinvio di ufficio" ...Il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di notte dell'11 dicembre lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, si fa sempre più tragico.