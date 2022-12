Danza con me con Roberto Bolle su Rai 1 a Capodanno | anticipazioni | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ‘con me’ contorna su Rai 1 in prima serata la sera del 1 gennaio per festeggiare insieme ai telespettatori il. Uno show che verrà condotto quest’anno da Cristina Capotondi e Luca Zingaretti. Non solo il sensazionale spettacolo di, ma anche una serie dieccezionali con esibizioni coinvolgenti che non mancheranno di dare ulteriore lustro al programma. Leggi anche: Programmi Tv: cosa vedere tra film, cartoni e concerti, la programmazione Rai e Mediaset Tanti gliTra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo che affiancheranno al grande ballerino per intrattenere il pubblico di Rai 1 ci saranno: Elio con i suoi medley, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Paola ...