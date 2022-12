Danilo Valeri è il ragazzo rapito a Ponte Milvio | portato via da un locale della movida | trovato il cellulare Ricerche in corso

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un crimine che assomiglia a quelli feroci del Sudamerica. Ieri notte un commando di 5-6 persone, ha fatto irruzione in undi(il ristorante di sushi Moku) per...

Sequestro di persona a nella capitale. Un gruppo di persone è entrato in un locale vicino a Ponte Milvio, a Roma , ed è uscito portando fuori con sé il 20enne. Alcuni testimoni avrebbero parlato di "rapimento" da parte del gruppo che ha fatto irruzione nel locale su Viale Tor di Quinto nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i ...Un crimine che assomiglia a quelli feroci del Sudamerica. Ieri notte un commando di 5 - 6 persone, ha fatto irruzione in un locale della movida di (il ristorante di sushi Moku) per sequestrare un ... Danilo Valeri è il ragazzo rapito a Ponte Milvio: portato via da un locale della movida, trovato il cellulare. Una famiglia nota alle forze dell'ordine quella di Danilo Valeri, il ragazzo rapito questa notte a Roma vicino a Ponte Milvio, nella zona di Tor De Quinto. Il giovane, 20 anni, ...Un crimine che assomiglia a quelli feroci del Sudamerica. Ieri notte un commando di 5-6 persone, ha fatto irruzione in un locale della movida di Ponte Milvio (il ristorante di sushi Moku) ...