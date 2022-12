Dana Saber | terremoto al GF Vip dopo gli ultimi fatti nella Casa | “È vergognosa”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Altissima tensione al GF Vip 7 conletteralmente fuori di sé. La nuova arrivata si è scagliata contro una vippona, anche se non lo ha fatto davanti a quest’ultima. La ragazza originaria del Marocco sta già facendo parlare di sé da alcuni giorni, inha avuto vari battibecchi e soprattutto si è lasciata sfuggire davanti a Sarah Altobello una frase choc che ha tirato in ballo Vladimir Putin. In, lei ritiene proprio il presidente della Federazione Russa il suo uomo ideale. E c’è chi ha invocato la sua squalifica. Ma al GF Vip 7stavolta se l’è presa anche con una compagna di avventura, che le ha fatto qualcosa di sgradevole. Certamente queste ultime ore sono state le più intense per la modella, che è già rimasta coinvolta in diverse polemiche. Anche fuori ...

L'uraganosi è abbattuto a Cinecittà e nell'arco di tre giorni ha distrutto mezza Casa. Ha creato discussioni dal nulla inventandosi dei pretesti per litigare con, in ordine: Patrizia Rossetti, ...una modella di origini marocchine da poco entrata nella casa di Cinecittà, ha avuto già diversi scontri. La ragazza nelle scorse ore si è scagliata contro Milena Miconi che di recente si è ...Il recente ingresso di Dana Saber all’interno della casa più spiata dagli italiani non è passato inosservato, ovviamente. Non solo per il personaggio in sé, ma soprattutto perché quest’ultima, dopo po ...Scoppia la polemica su Dana al GF Vip: la nuova concorrente ha dichiarato che Putin potrebbe 'essere il suo uomo ideale' ...