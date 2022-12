Dana Saber elogia Putin al GFVip | chiesta l’immediata squalifica VIDEO

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una nuova polemica travolge ha travolto il Grande Fratello in queste ore. Tutta colpa delle frasi pronunciate dalla nuova concorrente. La modella, parlando in giardino con Sarah Altobello e Attilio Romita, ha detto qualcosa di molto grave sundolo. Il popolo della rete, ovviamente, non è rimasto in silenzio e si è subito schierato contro L'articolo proviene da KontroKultura.

ilmessaggero.it

Nuova polemica al GF Vip per le parole diè entrata da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip , ma si è già resa protagonista di numerose discussioni con gli altri concorrenti . A cercare di far ragionare la new entry ci ... Gf Vip choc, Dana Saber: «Amo Putin, è il mio uomo ideale». Telespettatori indignati: «Squalificatela» La neo entrata Dana Saber fa infuriare il web con una dichiarazione infelice… r, concorrente del 7, è nuovamente al centro di polemiche. Ieri, come sapete, è stata al centro di numerose litigate, dapp ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-694db418-2df3-5c08-36-1222cbdac1d7 ...