Dana Saber al GF VIP | chi è | età | lavoro | fidanzata | film | Dayane Mello | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) GF VIP.è l’ultima arrivata all’interno della casa più spiata d’Italia e già fa parlare di sé dentro e fuori dal GF. Chi è la modella, attrice e content creator di cui ultimamente parlano tutti? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita privata. Sì perché il Grande Fratello Vip, che tiene compagnia ai telespettatori, non smette di sorprendere. E regalare al pubblico colpi di scena e grandi emozioni. Cosa sappiamo suSaper Non si hanno molte informazioni suSabaer, ma sappiamo che ha 29 anni ed è nata il 23 marzo 1993. Ha origini italo-marocchine e dopo il liceo si è trasferita a Trieste per frequentare l’università. Dopo gli studi ha intrapreso la carriera di modella, attrice e content creator. Suparla della sua vita da modella e uno degli ultimi post ...