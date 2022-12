Dalla Serbia insulti ad Ibrahimovic | “lo sai che è morto Mihajlovic?”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il mondo del calcio continua a piangere Sinisa, l’allenatore èa causa della leucemia. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio del calcio, al funerale si sono presentati tanti ex calciatori, allenatori e persone legate al mondo del pallone. Non è passato inosservato il silenzio di Zlatan, grande amico dell’allenatore serbo. Il comportamento non è stato preso benestampa serba, si sono registratinei confronti dell’attaccante del Milan. Lo svedese è stato criticato per l’assenza sia alla camera ardente che al funerale. Ibra è stato fotografato allo stadio Lusail in occasione della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. Foto di Massimo Percossi / AnsaLa reazioneTanti i titoli contro ...