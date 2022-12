Dacia Duster - Con la 4x4 nel deserto del Marocco

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non bisogna pensare le Suv solo come auto da città. Perché, sotto sotto, sono pensate anche per la guida in off-road. Alcune sono adatte solo a strade bianche, mentre altre hanno dettagli che consentono di affrontare tratti in fuoristrada molto più impegnativi. Come nel caso della4x4 che abbiamo guidato in, sull'altopiano roccioso dell'Agafay, tra dune e rocce affilate. Niente trucchi. L'esemplare che abbiamo utilizzato è un MY2023 a quattro ruote motrici con 4 cilindri 1.5 turbodiesel da 115 cavalli, in tutto e per tutto identico a quelli che si possono comprare nelle concessionarie: nessuna modifica all'assetto, alle sospensioni e neanche alle gomme. La Casa non ha infatti voluto utilizzare pneumatici specifici, fidandosi dell'efficacia del sistema di trazione integrale (derivato dalla Nissan X-Trail). La ...