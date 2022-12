' Da noi a ruota libera' | domenica 25 dicembre alle 17 20 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni

Tag24

L'obiettivo di "DaLibera" è quello dei molteplici linguaggi, dall'intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per ...intorno a questa immagine il messaggio di Natale del vescovo di Vittorio Veneto, mons. ... ebbe inizio la storia della redenzione e cioè del farsi vicino ada parte di Dio con il suo amore ... Da noi a ruota libera ospiti 25 dicembre quando va in onda ... Dopo un prolungato silenzio, provocato principalmente da rabbia e disgusto per la situazione che vive la città di Alghero, ritengo di esprimere con forza ...