Cutolo | “Vedo il Benevento in alto | Foggia è il mio riferimento”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Vent’anni di carriera, tredici maglie indossate, centocinquanta gol. Anielloha detto basta con il calcio giocato alla fine della scorsa stagione, chiudendo la sua esperienza dopo un quinquennio all’Arezzo di cui ora è il direttore sportivo in serie D. E’ iniziata una nuova vita per l’ex ‘enfant prodige’ dello Sporting(42 presenze e due gol in tre stagioni di C1 tra il 2001 e il 2005), che in giallorosso a inizio millennio ha completato il percorso nel settore giovanile per poi debuttare tra i grandi e lanciarsi verso un ricco percorso. “E’ ancora forte in me l’emozione dell’abbraccio a Carmelo Imbriani dopo il mio primo gol nei professionisti. Lo segnai al Lanciano di Fabrizio Castori, fu un momento indimenticabile”. Il tecnico marchigiano ora siede sulla panchina del Perugia, ...