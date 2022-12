Cuperlo ha deciso | Mi candido al congresso del Pd

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) C'ha riflettuto tanto, forse perfino troppo. “Ma non è cosa da prendere alla leggera”, sorrideva, col ghigno un poco autocompiaciuto di chi coltiva il vizio della riflessione, della gravità dei pensieri, come un residuo di disciplina veteroberlingueriana. Alla fine, però, la decisione l'ha presa: “Mi”. Gianni, in questa venerdì di antevigilia natalizia, scioglierà la riserva. Le ultime telefonate ai confidenti più cari, in mattinata, testimoniano di una decisione ormai matura. L'annuncio avverrà con un'intervista al giornale: vecchi metodi che dicono di un'eredità, quella di Botteghe oscure e forse perfino delle Frattocchie, custodita con cura. Et pour cause, perché il senso della sua candidatura sta un po' in questo: la sinistra, certo, ma la sinistra “di partito”, così diversa da quella movimentista, extra ecclesiam, incarnata da ...