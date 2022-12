Credit Agricole-Banco Bpm | accordo nelle polizze da 400 milioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nei prossimi vent’anni i correntisti delBpm avranno a loro disposizione anche leDanni e Protezione (un settore molto ampio che spazia dalla casa agli infortuni) del leader europeo della bancassurance. In estrema sintesi per le famiglie italiane sarà questo l’effetto della partenership “strategica” siglata ieri tra l’istituto di Piazza Meda e la banca francese, che ne possiede il 9,18%.è radicata nel nostro Paese con la controllataItalia affidata a Giampiero Maioli e cresciuta nel tempo fino a 1.600 punti vendita e 17mila addetti grazie a una serie di acquisizioni, di cui l’ultima in ordine di tempo è stato ilo Valtellinese. Nei primi nove mesi di quest’anno ...

Sky Tg24

