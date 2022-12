Covid Toscana | ancora un forte calo di ricoveri Il bollettino del 23 dicembre

Adnkronos

In due giorni meno 12% di pazienti positivi alnegli ospedali. Purtroppo però ci sono altri nove ......" spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - la porta di accesso dallaalla ... ok al riconoscimento dell'indennità al personale sanitario anti- 19 Posted on 8 Giugno 2020 ... Covid oggi Toscana, 1.083 contagi e 9 morti: bollettino 23 novembre Quattro in ospedale per ustioni causate dal contatto con il carburante nella traversata del Mediterraneo prima che venissero soccorsi dalal Sea Eye 4 ...In due giorni meno 12% di pazienti positivi al Covid negli ospedali. Purtroppo però ci sono altri nove decessi ...