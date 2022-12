Covid | pillola Merck non riduce morti e ricoveri in vaccinati a rischio | studio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il trattamento dicon” laantivirale “molnupiravir noni decessi o il ricovero ospedaliero nei pazientiad altocolpiti dall’infezione, ma può portare a un recupero più rapido”. E’ la conclusione a cui approda unopubblicato su ‘The Lancet’. Si tratta di un trial controllato randomizzato che ha coinvolto oltre 25mila partecipanti over 18. Precedenti ricerche su pazienti nonhanno suggerito che molnupiravir potrebbe aiutare a prevenire il ricovero in ospedale, ma questo lavoro fornisce nuove evidenze – spiegano gli autori – che i responsabili politici dovrebbero prendere in considerazione quando formulano le loro strategie invernali per. L’osservazione dello ...

Adnkronos

'Il trattamento dicon' laantivirale 'molnupiravir non riduce i decessi o il ricovero ospedaliero nei pazienti vaccinati ad alto rischio colpiti dall'infezione, ma può portare a un recupero più rapido'. E'......Fuochi o a Gela o per chi vive nei pressi di un aeroporto Vogliamo per caso addolcire la... E se nella fase post -, sono ripresi gli screening di prevenzione, è però allarme per gli stili ... Covid, pillola Merck non riduce morti e ricoveri in vaccinati a rischio ... (Adnkronos) – “Il trattamento di Covid con” la pillola antivirale “molnupiravir non riduce i decessi o il ricovero ospedaliero nei pazienti vaccinati ad alto rischio colpiti dall’infezione, ma può por ...Nel centro multidisciplinare di Torino Cemuss difficile prenotare una visita. Dal 2023 sarà attivato un sito per snellire il triage per i casi non urgenti ...