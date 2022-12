Covid oggi Lombardia | 20 311 contagi e 246 morti | bollettino della settimana

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 20.311 i nuovida Coronavirus neldidell’ultima, dal 16 al 22 dicembre 2022, in, secondo gli ultimi dati-19. In sette giorni ci sono stati 246che porta il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia a 44.489 vittime. Nell’ultimai tamponi sono stati 161.975, per un tasso di positività del 12,5%. Negli ospedali, secondo ilregionale aggiornato al 22 dicembre, ci sono 35 ricoverati in terapia intensiva, numero invariato rispetto allaprecedente e scendono i ricoveratiin area medica, a quota 1.274. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Ad, oltre il 25% delle auto elettriche viene prodotto in Europa, mentre solo il 10% viene ... Parigi e Berlino vogliono attingere alle risorse non utilizzate del fondo di ripresa- 19, ...... come abbiamo dato il permesso per spazi gratuiti davanti ai ristoranti durante il, così ...tutta questa attività deve essere misurata e valutata e tutte le imprese devono essere ad impatto ... Covid oggi Toscana, 1.083 contagi e 9 morti: bollettino 23 novembre “Il Pil Della Sardegna che torna ad aumentare dopo il crollo del 2020 e quello per singolo abitante tornato a livelli pre-Covid, uniti al dato sul reddito delle famiglie sarde consumatrici per abitant ...Il tasso di incidenza al covid in campania si attesta al 15,17%, in risalita rispetto al 12,92 di ieri. In Campania sono stati rilevati 1.496 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 9.859 tes ...