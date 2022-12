Covid India oggi | approvato vaccino nasale per maggiorenni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il governono ha autorizzato per il’uso di uncontro il coronavirus mentre il Paese è in stato di allerta per il rischio di nuove varianti provenienti dalla Cina. Il nuovo, Incovacc, è stato sviluppato dalla Bharat Biotech International. Come riporta Prasar Bharati News Services and Digital Platform, ”i vaccini nasali sono attualmente disponibili solo negli ospedali privati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Le vittime vedi anche, è allerta per le varianti in arrivo dalla Cina Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alla data del 22 dicembre, per quanto riguarda le ...Germania alle prese con la carenza di medicinali, quasi tutti prodotti nelle fabbriche di Pechino e dell'. Situazione che mette a rischio i sistemi sanitari del continente. Dopo il flop di Pechino contro il virus, Washington punta a inondare il mercato con i suoi farmaci. Un colpo alla propaganda ... Covid India, allerta per nuove varianti in arrivo da Cina (Adnkronos) – Il governo indiano ha autorizzato per i maggiorenni l’uso di un vaccino nasale contro il coronavirus mentre il Paese è in stato di allerta per il rischio di nuove varianti provenienti da ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid e influenza, le news. Iss, Rt scende ancora: 0,91 da 0,98. Cala l'incidenza. LIVE ...