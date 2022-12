Covid India oggi | approvato vaccino nasale per maggiorenni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il governono ha autorizzato per il’uso di uncontro il coronavirus mentre il Paese è in stato di allerta per il rischio di nuove varianti provenienti dalla Cina. Il nuovo, Incovacc, è stato sviluppato dalla Bharat Biotech International. Come riporta Prasar Bharati News Services and Digital Platform, ”i vaccini nasali sono attualmente disponibili solo negli ospedali privati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

