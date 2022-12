Covid e influenza | le news di oggi Medici e infermieri a Pechino da tutta la Cina LIVE

Aumenta la pressione sugli ospedali cinesi per i dilagare dell'epidemia di- 19. Il governo requisisce l'intera produzione di forniture sanitarie. 'Il segretario di Stato americano, Antony Blinken: 'Pechino faccia sapere al mondo cosa sta succedendo'In questi mesi, per colpa del sovrapporsi delade raffreddori, in Italia, come nel resto dell'Europa, nelle farmacie stanno infatti scarseggiando alcuni antipiretici, antinfiammatori,...A scarseggiare soprattutto i rimedi per curare febbre e problemi respiratori. Mancano i principi attivi Mentre influenza e Covid galoppano, arranca la disponibilità di farmaci per curarli, a partire d ...Di Falco: "Cerchiamo di distribuire i pazienti per evitare sovraccarichi che potrebbero compromettere la funzionalità delle singole strutture" ...