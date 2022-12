Gazzetta del Sud

Le autorità cinesi hanno parlato di soli 8 decessi per il coronavirus dall'1 dicembre e negli ultimi giorni hanno rivisto la definizione di "morte da" in quella che è stata valutata come una ...Cina, 250 milioni diNell'incontro a porte chiuse, secondo quanto riporta il quotidiano, Sun avrebbe poi aggiunto che il tasso di diffusione delin Cina sta ancora aumentando e che ... Covid, contagiati 250 milioni di cinesi in 20 giorni: il 18% della popolazione Il Financial Times cita i dati forniti nel corso di un incontro a porte chiuse da Sun Yang, vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione cinese. Ma le cifre ufficiali parlano di 62.592 ...Il report. In Bergamasca 1.549 nuovi casi, in calo del 22,39%. In Lombardia in totale 246 i decessi attribuiti al virus. La curva resta sempre verso il basso. All’imbocco delle festività, la circolazi ...