Covid Cina | 250 milioni di persone hanno contratto il virus nei primi 20 giorni di dicembre

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Dietro le stime ufficiali del governo di Pechino, si celano dati preoccupanti sulla diffusione delin. Funzionari cinesi stimano che circa 250di, il 18% della popolazione, abbianoilnei20di, ovvero quando Pechino ha deciso di abbandonare la politica «zero». Stime preoccupanti che sembrano andare in netto contrasto con le statistiche ufficiali diramate dalla National Health Commission che, nello stesso arco di tempo, ha parlato al contrario di soli 62.592 casi. I dati, come scrive il Financial Times, sono stati rivelati da Sun Yang, vicedirettore del centro per il controllo e la prevenzione cinese, durante un briefing a porte chiuse sulla salute ...