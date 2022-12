Covid | bisogna fare il tampone prima del cenone di Natale? Cosa dicono gli esperti | da Bassetti a Pregliasco

(Di venerdì 23 dicembre 2022). Che fine ha fatto ilquesto? C’è bisogno di undi incontrare i familiari in occasione per le imminenti feste? Mancano ormai poco più di 24 ore alpiù atteso dell’anno, cioè quello di. Sul tema, l’esperto Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos: ”Quest’anno vorrei non vedere la coda davanti alle farmacie per i tamponidei ritrovi in famiglia: non serve a niente. Infatti, ben che vada, il test è positivo nel 30-40% dei casi, quindi con questa variante abbiamo più del 60% dei tamponi che risulta negativo mentre alberghiamo il virus. Che senso ha? Andare ail ...

BimbiSaniBelli

... come abbiamo dato il permesso per spazi gratuiti davanti ai ristoranti durante il, così ... Certovigilare affinchè queste attività commerciali non sottendano speculazioni o opportunismi e ...Secondo lui, un ritorno alla situazione pre -è tutt'altro che una vittoria e anche i piccoli ... "Per cambiare qualcosafarsi governare dai dati e dall'oggettività: senza lavoro non c'è ... Long Covid: perché bisogna fare attenzione ai nonni Ecco che potrebbero tornare i Lockdown duri a causa del Covid. In Cina i nuovi casi aumentano sempre di più e la situazione è fuori controllo.Natale con i tuoi. E a conti fatti è già una grande notizia dopo due anni di festività trascorse con le mascherine e con i parenti contingentati, o se non proprio in ...