Così il cacciabombardiere russo Su-27 ha sfiorato l' F-35 italiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le immagini sono state filmate dalla cabina di unSukhoi 27 e immortala la sfida nei cieli tra gli aerei di Mosca e i jet della Nato. Nel video si vedono gli F-35 della nostra Aeronautica con uno dei caccia italiani che arriva a pochi metri dal Sukhoi: il pilotaprende il cellulare e lo fotografa. Il filmato è stato diffuso da poco ma potrebbe essere precedente all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Risalirebbe alla missione italiana nel Baltico nel giugno 2021: i caccia Nato intervengono spesso per scortare i jet russi che senza preavviso mettono a rischio le rotte dei voli di linea. (video YouTube - Fighterbomber)

