Corriere dello Sport – Pablo Barrios | la scoperta di Simeone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-23 23:43:45Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Diegoha festeggiato lo storico traguardo delle seicento partite sulla panchina dell’Atletico Madrid. Ma l’appuntamento in Coppa del Re, nei sedicesimi di finale, non si è rivelato una passeggiata, perché il tecnico argentino ha rischiato di andare ai supplementari contro l’Arenteiro, club galiziano che partecipa al campionato di Segunda Federacion – la serie D italiana – e gioca in uno stadio da duemila posti, l’Espiñedo, a Carballiño, paese di dodicimila abitanti. I colchoneros si sono ritrovati in svantaggio verso la fine del primo tempo: difesa in bambola e gol di Marcos Alonso Rodriguez. Il Cholo ha centrato il pareggio allo scadere, grazie a un rigore di Yannick Carrasco. ...

Labaro Viola

Conclusi con il trionfo dell' Argentina , vittoriosa in finale sulla Francia, i Mondiali in Qatar continuano a far discutere così come continuano a festeggiare i tifosi della ' Albiceleste ', tornati ...È finito nella bufera dopo la sua irruzione in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, ma per Salt Bae non è la prima volta. Il controverso cuoco, vero e proprio personaggio social ... Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione" Mediano-regista, 19 anni, è cresciuto nella cantera dell’Atletico Madrid e ha salvato i colchoneros in Coppa del Re contro l’Arenteiro, club galiziano di quarta serie: suo il gol del 2-1 al 75’, prima ...Un tifoso della 'Pulce' ha deciso di celebrare in maniera particolare il trionfo della 'Seleccion' nella Coppa del Mondo in Qatar: ecco cosa si è tatuato sulla fronte e sulle guance ...