Coronavirus Italia | bollettino settimanale del 23 dicembre | scendono casi | salgono vittime

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si conferma in calo (-21,2%) la curva epidemica in, anche se il numero dei decessi resta in crescita (+11%). Nella settimana 16-22, si legge neldel Ministero della Salute, si registrano 137.599 nuovipositivi, che nella settimana precedente (9-15) ammontavano a 174.652. Il numero dei morti, invece, è in aumento: sono 798 rispetto ai 719 di sette giorni fa. I tamponi eseguiti sono stati 1.019.362 (1.093.207 tamponi la settimana precedente, dunque -6,8%) con il tasso di positività che scende al 13,5% (rispetto al 16,0%). (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

