Coppia di fidanzati italiani uccisi in Inghilterra | fermata una persona

(Di venerdì 23 dicembre 2022) considerata in connessione con il delitto Sono Nino Calabrò (25 anni) e Francesca Di Dio (19 anni), le vittime misteriosamente assassinati a Thornaby, cittadina del Nord Yorkshire, in. La polizia locale è subito intervenuta per quello che è stato definito «un incidente in corso» e avrebbe arrestato un giovane di 21 anni che sarebbe «in connessione con il delitto». nessuna notizia è stata ancora resa nota sull’identità e sul movente. Non si conoscono nemmeno le cause del decesso dei duesiciliani. Nino si era trasferito da Barcellona Pozzo di Gotto innel 2019 e lavorava al vicino Grovesnor Casinò di Stockton, mentre la fidanzata Francesca di Montagnareale, lo aveva raggiunto qualche settimana fa dalla Sicilia per trascorrere assieme il Natale. Leggi anche: Reddito di cittadinanza, in arrivo regole ...