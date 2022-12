Confcooperative Bergamo | “Il Teatro Ragazzi nel 2023 volano culturale del territorio”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nell’anno in cuie Brescia saranno Capitale italiana della cultura,vuole celebrare un’eccellenza delbergamasco, eccellenzae dai forti connotati cooperativi. Nell’ambito più ampio delle proposte previste per il, promosse sia dall’associazione sia dalle singole imprese associate, la FederazioneCultura Turismo Sport provinciale punta i riflettori sul, prevedendo nel corso dell’anno una settimana dedicata e, in chiusura, un convegno. Il progetto, in fase di definizione, ha già ottenuto il plauso del consiglio nazionale diCultura Turismo Sport. Anche Cinzia Baronchelli, vicepresidente di ...