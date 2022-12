Confcommercio lancia l' allarme | possibile recessione di fine anno - Economia - quotidiano net

Confcommercio on-line

Secondo l'associazione, i consumi sono in frenata mentre tiene il turismo. In flessione l'alimentare e diminuiscono gli acquisti di elettrodomestici e ...... in una nota, è la Fifo Sanità (Federazione italiana fornitori ospedalieri aderente a... parlando addirittura di possibile 'catastrofe sanitaria', el'allarme per l'intera tenuta ... Trieste lancia "Locali storici" | Confcommercio Il presidente Riem: “È il tracollo del SSN e dei fornitori di DM, a gennaio ospedali in tilt” “Il Governo non affronta il tema del payback sui dispositivi medici in manovra e mette a rischio il Sistem ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. "Il Governo non affronta il tema del payback in m ...