Confagricoltura | novità per i Gal in bilancio Regione Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNeldi previsione 2023-2025 approvato ieri sera, 22 dicembre, dal Consiglio regionale dellac’è un articolo, il 61, che detta nuove disposizioni in materia di strategie di sviluppo locale. Soddisfazione per queste modifiche alle precedenti norme di attuazione è stata espressa dache, con il supporto dell’Associazione nazionale direttori e coordinatori dei Gruppi di azione locale, presieduta dal salernitano Giovanni Giugliano, aveva sollecitato le nuove misure trovando nel Presidente della Commissionedel Consiglio regionale, Franco Picarone, un interlocutore attento alle esigenze dei territori. Nel dettaglio, l’articolo 61 delregionale prevede una premialità per i GAL e i FLAG ( Gruppi di azione ...