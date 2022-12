Compreresti un orologio giocattolo da 27 000 euro?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Se un appassionato di orologi si ritrovasse negli anni ‘30, potrebbe avere l’impressione di essere finito in paradiso perché erano presenti dappertutto. Le persone che avevano bisogno di sapere l'ora nascondevano un piccolo segnatempo ovunque fosse possibile. Un fermacravatte? Aggiungerne uno ci sta bene. Fermasoldi? Puoi stare certo che ne arricchisce lo stile. Hai bisogno di scrivere qualcosa? La tua penna Cartier potrebbe darci il ritmo con un ticchettio in cima. Anche una chiave di casa potrebbe sfoggiarne uno all'estremità. La casa di cui stai aprendo la porta? Se ne hai la facoltà puoi avere una torre dell'. Nel corso del tempo, l'ossessione non si è fermata ed è cresciuta fino a quando anche gli oggetti ispirati agli orologi hanno preso piede. Basti citare i gemelli da polso di Patek Philippe o gli accendini a forma di Nautilus e Ellipse. Alan Bedwell è ...

fashionmagazine.it

Saldi gennaio 2023 su Amazon, quando cominciano. Che sconti ci sono già su cellulari, Tv e come ottenere le migliori offerte di Amazon.I consigli di Watchfinder & Co., specialista nella vendita di segnatempo di lusso pre-owned, che ha anche inventato il quiz Spot the Fake, per mettere alla prova gli utenti in modo divertente.