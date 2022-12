(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’ex attaccante della Nazionale è ricoverato in una clinica a: sta assumendo dei farmaci per tenera a bada il dolore. Laè in arrivo, la famiglia è sempre in contatto con lui. E la moglie Cathryn non lo lascia mai solo

Corriere della Sera

In questi giorni Sant'Egidiopreparando numerosi pranzi di Natale con i poveri; un Natale per ... Nei luoghi dove opera Sant'Egidio vive l'amicizia con i poveriservizio per i piu' deboli ...La stagione 7 della serie Outlander arriverà nell'estate 2023,rivelato dal nuovo teaser trailer e dal poster condivisi da Starz. Il breve video regala ... successivamente, mentreper essere ... Come sta Gianluca Vialli, oggi: il suo fisico è provato, la sorella Mila lo raggiungerà a Londra per Natale La crescita globale è nuovamente messa in discussione a causa dei problemi legati alla catena di approvvigionamento cinese. Il Paese è colpito da un aumento dei casi da Covid-19.La criptovaluta lavorerà con Cetif, Bankitalia e Ivass su una nuova piattaforma digitale dedicata alle fideiussioni.