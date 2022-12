Today.it

e Federico Gregucci sono in attesa nel loro secondo figlio. La coppia nata a Uomini e Donne nella serata di ieri, giovedì 22 dicembre, ha svolto il babyshower, durante il qualche ha ...... è successa una 'disgrazia' al figlio: ''Cose gravissime'' Articolo successivoe Federico Gregucci svelano il sesso del secondo bebè in arrivo! Clarissa Marchese svela il sesso del bebè: la reazione del compagno Clarrisa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato il sesso del secondo figlio che nascerà prossimamente: per Arya, la primogenita nata nel ...I genitori di Arya, primogenita, hanno svolto il babyshower per rivelare il sesso del secondo figlio in arrivo ...