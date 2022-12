City-Liverpool ci ha ricordato cos’è il calcio dei grandi club

(Di venerdì 23 dicembre 2022)di Carabao Cup, buttata in calendario alle 21 di un giovedì sera pre-natalizio, ispirava sentimenti contrastanti. Da una parte il senso di nausea, di eccesso. Venivamo da un mese di partite ogni giorno, avevamo ancora tutti negli occhi l’incredibile finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, la sfida Marvel tra Mbappé e Messi, la parata del “Dibu” Martinez. Non avevamo ancora finito di scrollare i video dei festeggiamenti a Buenos Aires e già dovevamo tornare negli stadi inglesi? D’altra parte c’era curiosità di vedere la miglior partita delcontemporaneo perpuò proporre oggi, e capire la differenza estetica colper nazionali. Come sarebbe stato? Ci avrebbe annoiato l’assenza di epica? Che effetto ci avrebbe fatto il confronto tra due squadre sicuramente più ...

Tanti i temi regalati dalla vittoria del Manchestersulin Coppa di Lega, ma ce n'è un altro che ha fatto sorridere i tifosi dell'Etihad Stadium: i Cityzens vincono anche sui giovani . ...Non solo, visto che Manchester, Chelsea, Tottenham, Arsenal,e il resto delle squadre scenderanno in campo il 31 dicembre . Il turno del 26 dicembre, che quest'anno coincide con la ... Manchester City-Liverpool 3-2: Haaland fa 24 in stagione, Guardiola ai quarti di Coppa di Lega Non c’è stato neanche il tempo di godersi la finale dei Mondiali che la Premier League inglese torna subito in campo. Appuntamento a lunedì 26 dicembre ...Il centravanti norvegese Erling Haaland ha parlato dei paragoni con Mbappé e delle sue caratteristiche: ecco le sue dichiarazioni.