City-Liverpool ci ha ricordato cos’è il calcio dei grandi club

(Di venerdì 23 dicembre 2022)di Carabao Cup, buttata in calendario alle 21 di un giovedì sera pre-natalizio, ispirava sentimenti contrastanti. Da una parte il senso di nausea, di eccesso. Venivamo da un mese di partite ogni giorno, avevamo ancora tutti negli occhi l’incredibile finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, la sfida Marvel tra Mbappé e Messi, la parata del “Dibu” Martinez. Non avevamo ancora finito di scrollare i video dei festeggiamenti a Buenos Aires e già dovevamo tornare negli stadi inglesi? D’altra parte c’era curiosità di vedere la miglior partita delcontemporaneo perpuò proporre oggi, e capire la differenza estetica colper nazionali. Come sarebbe stato? Ci avrebbe annoiato l’assenza di epica? Che effetto ci avrebbe fatto il confronto tra due squadre sicuramente più ...

L'Ultimo Uomo

...30 Aston Villa -26/12 ore 21 Arsenal - West Ham 27/12 ore 18:30 Chelsea - Bornemouth 27/12 ore 21 Manchester United - Nottingham Forest 28/12 ore 21 Leeds United - ManchesterInterrogato sull'assenza di Kalvin Phillips dalla sfida contro il, il tecnico del Manchesterha ammesso candidamente: 'Non è infortunato. È arrivato sovrappeso. Non so perché. ma non è ... Manchester City-Liverpool 3-2, l'analisi della sfida di Carabao Cup (ANSA) - ROMA, 23 DIC - Brutte notizie per il Liverpool, ieri sera sconfitto ed eliminato dalla Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) nel match giocato in trasferta contro il Manchester City: il club ...L'allenatore del City ha confermato che il suo centrocampista non sarà convocato contro il Liverpool a causa del suo stato di forma dopo il ritorno dal Qatar.