(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”alunilateralela” da parte degli Stati Uniti, che ”mentre dicono di cercare il dialogo puntano ilPechino. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken, invitandolo a mettere in atto le strategie discusse tra il Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Bali, in Indonesia. ”Gli Stati Uniti non dovrebbero invocare il dialogo e allo stesso tempo contenere la, parlare di cooperazione, ma puntare illa. Questo non è gestire leversie, ma intensificare i conflitti”, ha detto Wang. ”La ...

Adnkronos

Si attende proprio la reazione di Mosca, con le prime minacce allodi forniture che sono ... leggi anche Prezzo petrolio: sorpresa in rialzo nel 2023, grazie a Russia eLa minaccia da ...Milano - 1,24% frena per le difficoltà del settore auto, condizionato dalla notizia dello...rivisti i termini della quarantena alla quale si devono sottoporre i viaggiatori in arrivo in. ... Cina: "Stop bullismo Usa, non puntateci coltello contro" (Adnkronos) - ''Stop al bullismo unilaterale contro la Cina'' da parte degli Stati Uniti, che ''mentre dicono di cercare il dialogo puntano il coltello'' contro Pechino. E' quanto ha detto il ministro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...