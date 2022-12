“Cina | 250 milioni di contagi Covid in 20 giorni A Pechino e Sichuan oltre 50% popolazione ha il virus”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I numeri ufficiali dicono altro, ma quello che i funzionari cinesi dicono a porte chiuse rivela uno scenario di tutt’altra portata. La brusca interruzione delle politiche restrittive per combattere il, ha fatto esplodere i, specie nelle grandi città. E la circolazione delnei primi 20di dicembre delinea un’ascesa vertiginosa del: in quasi tre settimane sono circa 250le persone che hanno contratto il. Si tratta del 18% della. A scriverlo è il Financial Times, che cita i dati forniti nel corso di un incontro a porte chiuse da Sun Yang, vice direttore del centro per il controllo e la prevenzione cinese. I dati sono in deciso contrasto rispetto a quelli ufficiali della National Health Commission ...