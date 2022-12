“Ci siamo lasciati” Addio a un’altra coppia di UeD L’annuncio coglie tutti di sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Brutte notizie per gli amanti di Uomini e Donne. Unanota si è lasciata e ha rattristato davveroufficiale è arrivato dall’ex dama del dating show di Maria De Filippi, che ha rivelato di aver chiuso praticamente per sempre la sua relazione sentimentale con lui. Dopo il grande amore sto nello studio della trasmissione di Canale 5, si pensava che ci fossero solo rose e fiori nella, invece è finita malamente. E ora le loro strade si sono separate definitivamente. Dunque, Uomini e Donne dicead unanata lì dentro, che si è lasciata dopo che nella stagione 2021-2022 erano usciti dal programma. Un dolore enorme per il pubblico che apprezzava i due piccioncini. Tra l’altro, leggendo le parole della donna, non si sono ...