Christmas Village della Scuola San Rocco di Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) . Luci, canti e un allestimento che ha catapultato alunni e genitori in un’ambientazione magica. Ogni anno laorganizza uno spettacolo itinerante nel giardino dell’istituto ricreando atmosfere natalizie. I bambini dall’infanzia alla primaria, sono stati impegnati in rappresentazioni tra canti, balli e recitazione in cui ad essere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.