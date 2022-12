(Di venerdì 23 dicembre 2022) Aè ildella commedia del 1959 con Marilyn Monroe ma cheildel? Some Like It Hot è iloriginale delche è stato fedelmente tradotto in italiano e che mantiene lo stessoto. Anche il suoto è contenuto all’interno delstesso, sono i protagonisti con le solo battute a rivelarlo. Ilè un riferimento al jazz “”, il tipo di musica suonata dai neri, che la band di sole ragazze esegue, che si contrappone al cool jazz, storicamente suonato da bianchi. Ilentra nella storia circa a metà del, quando Junior chiede a Sugar ...

ScreenWorld

La frase tradotta"La giochiamo al campo del Newell's Old Boys", cioè dove il piccolo Lionel ha iniziato la sua carrieralo ha portato nell'olimpo del calcio. Se volete, si rigioca, ma ...Una diversitànon deve comparire a tavola Far festa a tavolaanche concedersi piatti più elaborati, più gustosi e anche più grassi di quellimangiamo normalmente. Per di ha il ... Che significa A qualcuno piace caldo Il significato del titolo del film Protagonista è il collettivo brasiliano Muda, al lavoro per restituire ai cittadini spazi urbani più vivibili. E noi di Artribune ne sappiamo qualcosa: vi dice niente Piazza Vetra a MilanoCi saranno grandi cambiamenti, chi sarà più fortunato Le previsioni segno per segno lavoro, amore, salute Sarà un anno di grande risveglio. Simon & The Stars, astrologo amatissimo sul web e non solo, ...