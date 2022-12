Cenoni sostenibili | come alleggerire il nostro impatto senza troppi sforzi

Libertà

...non è troppo tardi Prendere peso a Natale Più facile per le cattive abitudini fuori dai... Il primo rischio è attuare strategie poconel lungo periodo . Il secondo richio sarebbe ......non è troppo tardi Prendere peso a Natale Più facile per le cattive abitudini fuori dai... Il primo rischio è attuare strategie poconel lungo periodo . Il secondo richio sarebbe ... Cibo e vino, consigli per un cenone sostenibile. E non lavate le ... I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno rappresentano spesso un'ottima occasione per trascorrere dei momenti felici con amici e parenti. Ma, a volte, ...Per tutte le festività, nei bus e nelle fermate dei mezzi pubblici sarà affissa l’apposita cartellonistica che invita a vivere un Natale sempre più sostenibile ...