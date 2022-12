Cellulare a scuola | Valditara | “Mio figlio mi raccontava che durante la lezione chattavano Io voglio una scuola seria con docente che spiega e lo si ascolta”

Nicola Porro

...in via dei Platani mentre stava andando a. Lei si chiama Giovanna, è la prima che denuncia alla polizia quell'uomo che ha già inseguito tre donne in strada e ha cercato di rubare un...Poco più di tre mesi fa, un prestigioso liceo della progressista città di Bologna , il Malpighi, stabilì che studenti e insegnanti, entrando a, dovessero depositare il telefonino nel cassetto del bidello, per riprenderlo solo all'uscita. La preside che prese l'iniziativa, Elena Ugolini, ebbe una settimana di eccezionale notorietà. ... Il cellulare a scuola va proibito e basta Secondo Crepet sarebbero necessarie norme più specifiche (attualmente lasciate alla discrezione dei dirigenti scolastici), che rendano il divieto chiaro ed effettivo. Professor Crepet, come valuta la ...Sono settimane che il chiacchiericcio giornalistico e social gira a vuoto sui cellulari in classe, per culminare con le reazioni alla Circolare ministeriale del 19 dicembre, che tutti commentano come ...