Casper film stasera in tv 23 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è ilin tv venerdì 232022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: commedia, famiglia, fantasy ANNO: 1995 REGIA: Brad Silberling: Christina Ricci, Bill Pullman, Devon Sawa, Cathy Moriarty, Ben Stein, Don Novello, Fred Rogers, Terry Murphy, Chauncey Leopardi, Spencer Vrooman DURATA: 98 Minutiin tv:Carrigan Crittenden è una donna ...