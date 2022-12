Caso Pogba | scarcerato il fratello Mathias

Sportal

Juventus, dae Vlahovic: quanti casi per Allegri . Dusan Vlahovic tiene in ansia la Juventus. L'infortunio di Dusan Vlahovic sta diventando un piccoloper la Juventus. Dopo il test con il ...... OK Wijnaldum e Pellegrini Leggi anche Juve, le ultime suSlitta il rientro di Davide Faraoni... Indi 4 - 3 - 3, Castrovilli si giocherebbe il posto principalmente con Barak , invece in... Juventus, caso Paul Pogba: il rientro slitta ancora Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La Juventus continua a fare i conti con i tanti infortuni e i rientri che si prolungano: Massimiliano Allegri ha definito un punto interrogativo il ritorno in campo di Vlahovic ...