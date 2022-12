Caso Pogba | il fratello Mathias scarcerato

(Di venerdì 23 dicembre 2022), ildel centrocampista della Juve, è statodopo quattro mesi di detenzionedi Paul, centrocampista della Juve, è statooggi. A riportare la notizia è stato Le Parisien. Ildel bianconero era stato arrestato il 17 settembre per le vicende legate al, che lo vedeva coinvolto in una serie di ricatti ed estorsioni ai danni del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

