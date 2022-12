Caso Plusvalenze | non solo la Juventus altri otto club nel processo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La FIGC non dà tregua allae vuole riaprire ilche vede coinvolti i bianconeri eLa FIGC non dà tregua allae vuole riaprire ilche vede coinvolti i bianconeri e. Sono tante le nuove prove della Procura Federale per riaprire il. Nelle 106 pagine di impugnazione, Chiné porta elementi nuovi come intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali, comunicazioni informatiche e documenti scritti a mano che dimostrano l’esistenza di un sistema. Remota la richiesta di retrocessione ma potrebbero arrivare per società e dirigenti coinvolti dei deferimenti. Oltre alla ...