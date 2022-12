Caso plusvalenze | la Juventus rischia la penalizzazione! Parla l’avvocato

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta a Sportitalia perre delche sta investendo nuovamente la. Ecco quanto evidenziato: “Sono arrivati elementi nuovi e quindi la Procura Federale ha proposto un ricorso e si propone di ottenere prima la visione degli atti e degli elementi nuovi. Non sappiamo al momento quali siano gli elementi nuovi, di certo si riapre un capitolo che sembrava definitivamente chiuso. Ricordiamo che ilsi era concluso con l’assoluzione in due gradi delle società coinvolte. La Juvedelle condanne se saranno gravi o meno lo scopriremo in base agli atti. Le quantificazioni delle sanzioni sono decise dal procuratore federale Chiné“. Dirigenza ...

Si riapre il procedimento sportivo in merito ala carico di 9 società e di 52 dirigenti. La Procura della Federcalcio ha notificato alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia ...... la quale ha chiesto la riapertura dei fascioli già giudicati in doppio grado sul, e ha ribadito la correttezza del proprio operato. IL COMUNICATO - Juventus Football Club S.p. A. ('... Juve, caso plusvalenze: la procura Figc chiede la riapertura del processo Le parole del giornalista Maurizio Pistocchi sull'inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus e altre squadre ...La Procura federale ha riletto le carte e ha chiesto la revocazione della sentenza assolutiva dello scorso maggio per la Juventus e non solo ...