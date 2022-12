Caso Omerovic | il capo della polizia Lamberto Giannini | “Poliziotto accusato di tortura? Affrontare il problema con trasparenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Ritengo assolutamente che stiamo parlando di un episodio, gli altri sono sempre sotto gli occhi dei cittadini, tutti i momenti e tutti i giorni. Sono attività complesse, ci possono essere dei problemi ma bisogna affrontarli con serenità e. Non è una novità per me, è il modo con cui procedere, poi c’è sempre la presunzione di non colpevolezza”. Lo ha dichiarato il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.