Casamicciola | Natale in hotel per centinaia di sfollati della zona rossa

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A un mese dal nubifragio e dalla frana che ha sconvoltolo scorso 26 novembre – e provocato 12 vittime -, glinon potranno tornare a casa e saranno costretti a trascorrere ilin, lontano dalle loro abitazioni. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa con il commissario all’emergenza Giovanni Legnini, la Protezione Civile regionale, la commissaria prefettizia diSimonetta Calcaterra e il prefetto Claudio Palomba, in cui sono stati presentai gli esiti dello studio sulla fragilità del territorio e sulle zone a maggior rischio. Troppo presto però per dare il via libera al rientro in casa degli– circa 400 quelli ospitati nelle strutture alberghiere nei ...

Gli sfollati della alluvione di Casamicciola passeranno Natale fuori casa: è quanto emerso dalla conferenza stampa svoltasi poco fa in prefettura, a Napoli, al termine di una riunione tra il commissario all'emergenza Giovanni ...