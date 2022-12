Casamicciola | gli sfollati a Natale ancora in hotel

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Glidella alluvione dipasserannofuori casa: è quanto emerso dalla conferenza stampa svoltasi poco fa in prefettura, a Napoli, al termine di una riunione tra il commissario all’emergenza Giovanni Legnini, la Protezione Civile regionale, la commissaria prefettizia diSimonetta Calcaterra ed il prefetto Claudio Palomba. Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli studi effettuati sul territorio del comune isolano colpito dalla calamità dello scorso 26 novembre e condotti dall’Università di Firenze e da diversi atenei campani con il coordinamento della Protezione Civile. Un lavoro che ha determinato la suddivisione del territorio in quattro zone, in funzione della pericolosità. La zona A, quella di ...