Carrara | 500mila euro dal Pnrr per migliorare l’accessibilità

BergamoNews.it

Un altro emendamento impegnaeuro per custodire quelli usati nei combattimenti clandestini ... Una proposta di modifica istituisce infatti a favore dei comuni di Massa euna tassa sui ......i ragazzi e le ragazze nelle attività politiche del Paese in chiave Pnrr al costo dieuro. ... Si va dalla tassa sui marmi di Massa escavati e trasportati fuori dal territorio, a un ... Accademia Carrara, 500mila euro per le barriere architettoniche Il bando. La Fondazione Accademia Carrara è risultata terza nella graduatoria nazionale e prima in quella regionale. Cinquecentomila euro alla Fondazione Accademia Carrara per migliorare l’accessibili ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...