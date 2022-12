Carolyn Smith | “Non ho mai attaccato Lorenzo Biagiarelli” è la sua risposta a Selvaggia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A Oggi è un altro giorno la giuria di Ballando con le Stelle, prima tutte, e ovviamente si parla anche degli assenti, prima tra tutteLucarelli. Dalle coreografie finte, i balli che non sprigionavano emozioni, al dire cheè sempre un po’ meccanico, la polemica non termina efa notare che la giuria è composta da 5 persone. “Io parlo per me perché tutti parlano della giuria. Io sono sempre stata il migliore giudice per. Io ho sempre detto che è bravissimo ma due volte gli ho detto che doveva lasciarsi andare, la terza che c’era il terzo incomodo perchémentre ballava guardava sempre. Quando ho detto che non ...